4 % ارتفاع فى أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في محاولة لتعويض خسائرها الحادة بجلسة أمس بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي.





وتعافت أسعار الخام من أدنى مستوى في عام بعد أن أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في مركز التخزين الرئيسي "كوشينج" بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 116 ألف برميل ليكون التراجع الأول في 9 أسابيع.





وجاء صعود الخام على الرغم من استمرار ارتفاع مخزونات النفط التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي بمقدار 4.9 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.3 مليون برميل.





كما كشفت إدارة معلومات الطاقة عن استقرار الإنتاج النفطي للولايات المتحدة عند 11.7 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع القوي لأسعار النفط خلال الفترة الماضية، موجهاً الشكر للسعودية على ذلك.





وكانت أسعار الخام قد تراجعت بأكثر من 6.5% بنهاية جلسة أمس، مع مخاوف بشأن زيادة الإمدادات العالمية.





وبحلول الساعة 5:40 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 3.9% إلى 55.54 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 2.6% ليسجل 64.18 دولار للبرميل.