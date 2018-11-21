محافظ كفر الشيح يكشف تفاصيل تدخله لحل أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

قال إسماعيل عبد الهادي طه، محافظ كفر الشيخ، إنه أُبلغ باحتجاز 16 مصريًا في مدينة طبرق الليبية بسبب نصب أحد المصريين على مجموعة من الليبيين بمبلغ يصل لـ120 ألف دينار، بما يُعادل 450 ألف جنيه.





وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنه بمجرد معرفته لهذا الأمر، أبلغ الشرطة فقامت بالقبض على النصاب المصري بعد عودته لمصر، والنيابة الآن تجري التحقيق معه.



