ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ كفر الشيح يكشف تفاصيل تدخله لحل أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:01 م
محافظ كفر الشيح يكشف تفاصيل تدخله لحل أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
طباعة
كساب أحمد
 
قال إسماعيل عبد الهادي طه، محافظ كفر الشيخ، إنه أُبلغ باحتجاز 16 مصريًا في مدينة طبرق الليبية بسبب نصب أحد المصريين على مجموعة من الليبيين بمبلغ يصل لـ120 ألف دينار، بما يُعادل 450 ألف جنيه. 

وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنه بمجرد معرفته لهذا الأمر، أبلغ الشرطة فقامت بالقبض على النصاب المصري بعد عودته لمصر، والنيابة الآن تجري التحقيق معه.

وأشار إلى أنه أرسل خطابًا لوزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بشرح وافٍ عن حجز مجموعة من المصريين في ليبيا بسبب نصب مصري على مجموعة من الليبيين، لافتًا إلى أن الدولة حلت أزمة المحتجزين في ليبيا، ومن يتواجد بمدينة طبرق الليبية موجود بإرادته.
المزيد عن: وزيره الهجره مصر ليبيا التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
3
x
17:15
3
بتروجيت
حرس الحدود
3
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
1
x
20:00
2
الانتاج الحربي
وادي دجلة
1
x
20:00
1
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
4
x
19:30
1
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 9:30:00 PM