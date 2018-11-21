3 حيل ذكية لإخفاء تورم العينين المكياج.. اكتشفيها

إن كنتِ عزيزتي تعانين من تورم العينين وانتفاخها بشكل يومي فأنت حتما بحاجة لبعض الحيل السريعة التي تمنحك إطلالة مشرقة وأكثر جاذبية تخفي هذا الانتفاخ بشكل فعال، لذلك سنقدم لكِ بعض الحيل البسيطة التي يمكنك تطبيقها بواسطة مستحضرات التجميل التي تستخدمينها يوميا دون الدراية بفوائدها لجمالك، فيما يلي:





1- كريم الأساس:

قومي بترطيب البشرة والانتظار لمدة 20 دقيقة ثم طبقي كريم الأساس الذي يجب أن يكون بلون قريب للون البشرة الطبيعي ثم طبقيه على كامل البشرة وأيضا على الجيوب المنتفخة وذلك لتوحيد لونها مع لون البشرة.









2- الكونسيلر:

قومي بوضع هذا المستحضر الذي يمنحك عيون مشرقة على الهالات السوداء فقط أي تحت الجفون لتعززي من جمال العينين.





3- ماكياج العيون: