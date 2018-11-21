"أبوشقة" يفصل 6 قيادات من حزب الوفد





وقرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ في الخامسة من مساء الغد الخميس؛ لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاص وردت أسمائهم فى البيان سالف الذكر مما أحدث تأثيرًا بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.







أصدر حزب الوفد بيانًا رسميًا برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مُعلنا فيه فصل كل من "ياسر قورة، محمد الحسينى، محمد ابراهيم، أحمد عطالله، فتحى مرسى، شريف حمودة" استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا بفصلهم؛ لعدم التزامهم الحزبي.وقال البيان: "بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة محاولات "البعض" لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التي يقوم بها بعض المُرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتي تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر".وتابع البيان: "وتأكيدًا وتفعيلًا لنصوص اللائحة التي تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته، قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد فصل عدد من هؤلاء المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي محاولين تشويه الوفد، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عددٍ من الأشخاص يوم الأربعاء 21-11-2018، أصدروا على إثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية".