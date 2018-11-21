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الطبيب الألماني يحدد موعد بدء جلسات العلاج الطبيعي لرئيس الأهلي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:39 م
الطبيب الألماني يحدد موعد بدء جلسات العلاج الطبيعي لرئيس الأهلي
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علي نبوي
 
 
يبدأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يبدأ جلسات العلاج الطبيعي بعد معاودة الطبيب الألماني، الذي أجرى له العملية الجراحية، ظهر الاثنين، بأحد المستشفيات بمدينة هانوفر الألمانية، لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي، ويسبب له آلامًا قاسية. ويحدد الطبيب الألماني موعد بدء جلسات العلاج الطبيعي، لا سيما وأن حالة الكابتن محمود الخطيب طيبة والحمد لله بعد الجراحة التي استمرت ما يزيد عن الخمس ساعات.


ويتابع مجلس الإدارة باهتمام كبير الحالة الصحية لرئيس النادي، عن طريق الاتصالات الهاتفية المستمرة مع أسرته التي ترافقه في ألمانيا، والتي أكدت على امتنانها وتقديرها لكل المسئولين والمحبين الذين حرصوا على الاطمئنان على رئيس الأهلي، خاصة وأن الكابتن محمود الخطيب لم يتمكن من استقبال أية اتصالات هاتفية بنفسه، حتى لا يتعرض للإرهاق عقب إجراء العملية الجراحية.

المزيد عن: محمود الخطيب رئيس الأهلي حالة محمود الخطيب الخطيب
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