عضو لجنة الكرة ببنى سويف: مباراة طهطا في غاية الأهمية









أكد المهندس محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف وعضو لجنة الكرة بالنادى على أهمية لقاء بنى سويف أمام طهطا بمنافسات دورى القسم الثانى.





وقال الواضح :" المباراة صعبة أمام خصم عنيد وهو الحصان الأسود للمجموعه بالصعيد ويقدم أداء ممتاز لكن لا بديل عن الـ٣ نقاط للحفاظ على الصداره و الاقتراب خطوه جديده نحو حلم الصعود.





وأضاف قائلا :" لدينا ثقة كبرى فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تقديم مباراة جيدة وتحقيق الثلاث نقاط بإذن الله والجميع يفعل ما بوسعه لتحقيق ذلك الأمر ونطمح فى توفيق المولى عز وجل".





وأوضح :" مجلس الإدارة يدعم الفريق بقوه و لا يتأخر عن تنفيذ اى مطالب للفريق و احتياجات للجهاز الفنى نلبيها على الفور".





واختتم عضو لجنة الكرة قائلا :" كنّا نتمنى مؤازره الفريق فى المباراة لكن حفل تأبين المغفور له بإذن الله الراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس الإدارة يمنعنا من الحضور".



