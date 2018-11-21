خاميس رودريجيز يريد العودة لريال مدريد.. وهذا هو المخرج الوحيد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني يُريد العودة إلى صفوف الملكي مرة أخرى، لكن هذا يعتمد على رغبة بايرن ميونيخ بتفعيل خيار التعاقد معه نهاية الموسم الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه سواء أحب ذلك أم لا، فإن مستقبل خاميس سيقرره بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، ولن يشارك ريال مدريد في هذا القرار، وكذلك لن تكون الأندية الأربعة مهتمة بالتعاقد معه وهي: مانشستر يونايتد وميلان ويوفنتوس وبرشلونة.



وفقاً لتقارير في وسائل الإعلام الألمانية، فلم يعد اللاعب الكولومبي الدولي سعيدًا في ميونيخ لعدد من الأسباب، وبحسب ما ورد لم يتكيف مع المدرب الجديد كوفاتش أو أسلوبه في كرة القدم ومن الواضح أنه يفتقد المدرب السابق يوب هاينكس.





كل ذلك يعتمد على خيار الشراء في عام 2017، دفع بايرن ميونيخ 13 مليون يورو لإعارة لاعب خط الوسط لمدة عامين ولديه خيار لشرائه مقابل 42 مليون يورو في نهاية الموسم - وستكون التكلفة الإجمالية 55 مليون يورو.





وإذا اختار النادي الألماني خيار الشراء ، مهما أراد خاميس العودة إلى مدريد ، فإن ذلك لن يحدث ما لم يكن ريال مدريد على استعداد لدفع الثمن الذي يطلبه النادي الألماني من أجل إعادة شرائه ، والذي من المرجح أن يكون قيمته السوقية 80 مليون يورو.



