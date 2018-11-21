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الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب حراس أجنبي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:31 م
الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب حراس أجنبي
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الفجر الرياضي
 

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع مدرب حراس أجنبي للإنضمام للجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع مستوي الحراس الثلاث بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، تحت قيادة مصطفي كمال.

وجاء إقتراح التعاقد مع مدرب حراس أجنبي من خلال محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، وذلك لرغبته في رفع مستوي حراس الفريق الثلاث شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

كما دخل طارق سليمان، مدرب الحراس السابق، دائرة الترشيحات للعودة من جديد، والتواجد ضمن جهاز كارتيرون.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي كافة التغييرات داخل جهاز الكرة بالنادي خلال الفترة القادمة.

المزيد عن: مصطفي كمال مدرب أجنبي حراس الأهلي الأهلي
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