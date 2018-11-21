8 ديسمبر.. قداس الأربعين لشهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

أعلنت مطرانية المنيا وابوقرقاص، عن صلاة قداس الاربعين، علي شهداء الحادث الارهابي، الثاني الذي استهدف دير الانبا صموئيل المحترف بالمنيا يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم الامير تادرس الشطبي بالمنيا.





يذكر ان مجهولين قد تعرضوا لثلاثة حافلات، كانت تقل أقباطً، خلال عودتهم من دير الأنبا صموئيل، بجبل القلمون، بمدينة مغاغة بالمنيا، الجمعة في الثاني من شهر نوفمبر الجاري، واطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص عليهم، مما أسفر عن استشهاد 7 و13 مصابًا.