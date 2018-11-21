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سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب فيكتوريا كولن الألماني

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:27 م
سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب فيكتوريا كولن الألماني
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الفجر الرياضي
 

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة  بنادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده رسميا مع سيف الخشاب ظهير أيسر نادي فيكتوريا كولن الألماني في صفقة انتقال حر.

ووقع الخشاب على عقود انصمامه لسيراميكا كليوباترا لمدة ٥ مواسم، في حضور البطاوي، ورمضان السيد المدير الفني للفريق، ويبدأ العقد في يناير المقبل.

وأثني البطاوي على صفقة الخشاب، مؤكدا أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة وسيكون له شأن كبير في المستقبل.

وأضاف المشرف العام بأن اللاعب رغم صغر سنه وأنه من مواليد 1998 إلا أنه يثق في قدرته على الانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي، في ظل متابعة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي له قبل ذلك.
المزيد عن: لاعب كولن كولن الالماني سيراميكا كليوباترا
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