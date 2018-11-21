شاهد.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة التي خضعت لها مؤخرًا في أحدث جلسة تصوير.

وظهرت "حوراني" في الصور بإطلالة مميزة تميزت بالبساطة والرومانسية.

جاء ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه "حوراني" بطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "فرخة ماشية" تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبي على جميع المنصات الرقمية، بمشاركة مطرب المهرجانات "فيجو"، وهي من كلمات الشاعر محمد موافي، ألحان موافي وفيجو، توزيع احمد فيجو، مزيكا عمرو ايدو، براسات احمد بيشو، وتم تسجيلها داخل ستوديو "100 نسخه" - المهندس محمود رفعت.

على صعيد آخر، تعاقدت دومينيك مؤخرًا لإحياء حفل رأس السنة لهذا العام في بلجيكا بصحبة المطرب عمار الديك.

كما يعرض لها حاليًا المسلسل الكوميدي "سرايا حمدين" الذى يشارك في بطولته كل من محمد ثروت، راندا البحيرى، إيمان السيد، إيناس مكى، ميسرة، ياسر الطوبجى، حامد الشراب، إبرام سمير، كارولين عزمى، وهانى حسن الأسمر، ونادية العراقية ومحمود فتحى وهالا السعيد وناديه العراقية ونجم الكويت عبد الإمام عبدالله ومن المغرب جيهان خليل، وسلمى السعودى، ووفاء ميراس، ويعرض حصريًا عبر شبكة قنوات "الحياة"، من إنتاج شركة "بلاك أند وايت" للمنتج ياسر سليم.