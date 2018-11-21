18 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة المنصورة

استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا علي قائمة فريقه لمواجهة المنصورة غدا بالجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.









وجاءت القائمة كالتالي:-





إسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، ورضا العزب، واسلام بدر، ونادر فؤاد، وحسام غالي، ومصطفي امين، ومحمد أسعد، ومحمد فوزي، وعلاء كمال، وعبدالرحمن الدح، ومحمد شيكا، ومحمد جودة، ومحمد السيد"مودي".





وشهدت القائمة غياب كل من إسلام البعلي ومحمد منتصر ومحمود نجاح وعلاء البدري وميدو جمال للأصابة.





يحتل المنصورة المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه طنطا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



