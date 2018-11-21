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خبير اقتصادي: مصر قطعت شوطًا كبير في مشروعات بالبنية التحتية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:25 م
خبير اقتصادي: مصر قطعت شوطًا كبير في مشروعات بالبنية التحتية
الدكتور علي الإدريسي
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رقية جمال
 
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على تأكيد البنك الأسيوي للأستثمار أن مصر حققت إنجازًا غير مسبوق في المنطقة الأقتصادية لقناة السويس، إن مصر قطعت شوطًا كبير في عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية.

وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن أشادت البنك الأسيوي للاستثمار قد تساهم في جذب الاستثمارات أكبر من القارة الآسيوية، ونحن بحاجة لذلك جدًا خلال الفترة القادمة، والذي يعني ضمان استمراراية النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، وتقليل الإستيراد، وزيادة الصادرات.

وتابع: "أن هذه الأشادات تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التى قامت به الدولة نجح في تحقيق نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وعلاج الكثير من الإشكاليات التى كنا نمر بها، منوهًا إلى أنه مازال هناك بعض التحديات قادرين على التغلب عليها خلال الفترة المقبلة".
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