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يسرا تحرج مذيعة "DMC" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:17 م
يسرا تحرج مذيعة DMC في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا
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الفجر الفني
 

اختارت قناة DMC، بطريقة عشوائية اثناء تجولها في حفل الافتتاح، الفنان يسرا ووجهت لها كارت يحمل سؤالا "اعترفي بسر" أثناء التقاطها بعض الصور ولكنها رفضت الإجابة عليه قائلة "مش وقته".

 

التقت مذيعة قناة DMC مع الفنانة يسرا مجددا بعد ذلك الموقف، وسألتها عن سبب رفضها الإجابة على السؤال عندما وجه لها، لترد الفنانة قائلة:"كنت التقط الصور مع سيادة الوزيرة غادة والي وكان الوقت غير مناسبا للرد على السؤال".

 

وتم تغيير السؤال لها وقدمت لها مذيعة قناة DMC طلبا بتقديم أغنية بصوتها، وهو ما تقبلته يسرا وقدمت أغنية "أحلف بسماها وبترابها"

 

كما اشادت يسرا بتنظيم حفل الافتتاح وقالت: "نحاول الحفاظ على مهرجان القاهرة السينمائي وسط كل هذه الظروف الصعبة، كما أنني فخورة بمحمد حفظي ولدي ثقة كبيرة فيه أنه سيقدم شيء مختلف بداية من ستار بوابة الدخول حتى نهاية المهرجان.

 

شهد حفل الافتتاح موقف طريف أخر مع مذيعة قناة DMC عندما التقت بالفنان حسين فهمي، ووجهت له جاسمين ، سؤالا حول أكثر المواقف التي عرضته للإحراج، ورد عليها أنه لم يحدث في حياته أن تعرض لموقف محرج، لتمازحه قائلة "يا واد ياتقيل" وهي أغنية سعاد حسني التي غنتها له في فيلم "خلي بالك من زوزو".

 

وقال المنتج محمد حفظي إن هذه الدورة من المهرجان خاصة جدا للاحتفال بمرور 40 سنة على تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، ومن الأمور الهامة هو افتتاح معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي في الأوبرا، مع وجود بعض الاختلافات بالمهرجان، فلأول سنة ينطلق قسم جديد يدعى "أيام القاهرة لصناعة السينما" للمحترفين بصناعة الأفلام المصريين والعرب لتصوير المشاريع، بالإضافة إلى وجود دروس سينمائية.

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