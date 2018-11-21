اليوم سنقدم لكم القنوات المفتوحة التى تذيع مباراة المريخ السودانى واتحاد العاصمة الجزائر مباشرة، حيث يتطلع الملايين لمشاهدة هذه المباراة، المباراة فى ذهاب دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الابطال، وستقام المباراة فى السودان، ويسعى فريق المريخ إلى تحقيق نتيجة طيبة و الفوز باللقاء.





بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم جميع الجودات | لينك يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة المريخ ضد اتحاد العاصمة HD





موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري

المباراة المرتقبة بين المريخ واتحاد العاصمة سوف تنطلق اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، فى الخرطوم فى المواعيد الأتية:





بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم جميع الجودات | لينك يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة المريخ ضد اتحاد العاصمة HD





الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر و السودان

5.30 بتوقيت جرينتش

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 9.30 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا وكل دول وسط أوروبا

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

قنوات مفتوحة ستنقل لقاء المريخ واتحاد العاصمة





بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم جميع الجودات | لينك يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة المريخ ضد اتحاد العاصمة HD





سوف تقوم قناة أبوظبي الرياضية الأولىبنقل المباراة مباشرة، حيث تمتلك حصريا حقوق نقل مباريات البطولة العربية كأس زايد 2019.





بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم جميع الجودات | لينك يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة المريخ ضد اتحاد العاصمة HD







