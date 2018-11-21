الوزراء: 100 ألف جنيه تعويض لكل أسرة متوفي ومصاب في حادث المنيا الإرهابي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:20 مأمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث المنيا الإرهابي، و100 ألف جنيه لكل من تعرض للعجز، و50 ألف جنيه لكل مصاب، ومعاش بقيمة 1500 جنيه لأسر الشهداء، ومعاش استثنائي للورثة.
وأكد "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أنه سيتم معاملتهم معاملة الشهداء بما يستحقوا من تكريم مادي، لافتًا إلى أنه قرار إنساني ممتاز، وأن التعويض مزدوج؛ لأن التعويض الأساسي هو القصاص الذي تم بعد الحادث بـ48 ساعة.
وأوضح أنه سيتم صرف التعويضات صرف فوري خلال هذا الأسبوع أو مع مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
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