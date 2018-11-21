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تعرف على تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:18 م
تعرف على تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز
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علي نبوي
 
أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالآتى :

حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : السيد سالم وخالد رضا وسالم صافي ومحمود مرعي .

خط الوسط : محمد عبدالعاطى واليونانى بوزاس و" محمد محمود " .

خط الهجوم : إبراهيما نداى ومحمد جمال بيبو ومحمد هلال.

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