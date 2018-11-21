ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السفير السوري: زيارة الأسد إلى روسيا ما زالت قيد النظر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:15 م
السفير السوري: زيارة الأسد إلى روسيا ما زالت قيد النظر
رياض حداد
طباعة
وكالات
 

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد المتوقعة

 إلى روسيا قيد النظر.


وقال حداد - في تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إنه قد تمت مناقشة هذا الأمر، وإننا نسعى

 لتسهيل زيارة الأسد لروسيا كما استقبلنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".. مُضيفًا أن هذه الزيارة ستساهم في

 تقارب شعبي البلدين على نحوٍ أكبر.


يُذكر أن آخر زيارة قام بها الأسد إلى روسيا كانت في شهر مايو الماضي، عندما عقد مباحثات مع بوتين

 في مدينة سوتشي.

المزيد عن: قيد الانتظار زيارة روسيا السفير السوري الأسد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
3
x
17:15
3
بتروجيت
حرس الحدود
3
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
الانتاج الحربي
وادي دجلة
0
x
20:00
0
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
0
x
19:30
0
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 7:40:04 PM