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الأهلي يُنهي مرانه الأخير في الإمارات بالتدريب على ركلات الجزاء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:15 م
الأهلي يُنهي مرانه الأخير في الإمارات بالتدريب على ركلات الجزاء
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علي نبوي
 
 
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على استاد زعبيل بالإمارات بالتدريب على ركلات الترجيح.

وكان المران قد شهد خوض اللاعبين لفقرة بدنية، ثم بعض الجمل التكتيكية، وأتبعها كارتيرون بالمران على الكرات العرضية وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف.

يذكر أن الأهلي يلتقي الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساء غد، الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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