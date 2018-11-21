احتفالية بأعلام الدول المشاركة في مهرجان FIMA الدولي بالمغرب (صور)

انطلقت احتفالات مهرجان fima الدولي للأزياء بمدينة الداخلة بالمغرب، بمشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية، من خلال حملهم أعلام بلدانهم.

ومن جانبه أكد محمد الاعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي، أنه يوجد عناية ملكية بالاهتمام بالثقافة علي مستوي الملابس والغناء والفن، خاصة مدينة الداخلة.

وسيتم الاحتفاء بالإبداع الفني والثقافي للقارة من خلال مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك سهرة موسيقية مخصصة للأزياء مع حضور نجوم محليين ودوليين، وعرض أزياء أفريقي، ومسابقات للمصممين النهائيين الشباب وعارضي الأزياء ولكن أيضا أفضل بائعي المجوهرات، والمنتوجات الجلدية، وأيضا، عرض للأزياء لكبار المبدعين مع شخصيات أفريقية ومن أماكن أخرى.