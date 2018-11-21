الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري









ضمت قائمة فريق وادي دجلة 20 لاعبًا هم:

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، أسامة العزب، كريم ممدوح، دودو الجباس، إليوني يايا، سيد سالم، محمد هلال، عمرو صلاح، محمد عبد العاطى، أحمد سالم صافى، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد محمود، أحمد بيكهام، إسلام على، إبراهيم عيسى، محمود مرعي، وإبراهيما نداي.





الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري





في مواجهة جديدة بالدوري المصري يحل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن ضيفا صعبا على فريق وادي دجلة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري 2018-2019، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري





يسعى بيراميدز لتحقيق فوز ثالث على التوالي مع مدربه حسام حسن، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويعول كثيرا بيراميدز على قدرات البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، أون سبورت شاهد مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري





على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعول تاليس المدرب اليوناني كثيرا في خطته على طريقة جديدة باللعب بثلاث مدافعين فقط، على أن يقوم أوتارا وكريم ممدوح ومحمد محمود ودودو الجباس بادوار هجومية مميزة وقوية لارهاق الخصوم.

الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري

وتنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة بث مباشر في الدوري المصري 21-11-2018.





الدوري المصري Live | مباراة وادي دجلة وبيراميدز (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة Pyramids اليوم | وادي دجلة وبيراميدز في الدوري











