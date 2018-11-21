غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تستضيف عمرو نصار الأحد المقبل

يستعرض المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأحد المقبل، أهم المشاريع والتطورات التي طرأت على الوزارة أمام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأحد المقبل.





ويكشف عن إستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.





وسوف يستعرض الوزير خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لاسيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.