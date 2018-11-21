محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل بعنوان "الخلايا الشمسية وتأثيرها في خدمة المجتمع"

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ورشة عمل بعنوان الخلايا الشمسية وتأثيرها فى خدمة المجتمع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحضور وفد من الإتحاد الأوربى وأكاديمية البحث العلمى والأساتذة المتخصصين من بعض الجامعات العالمية والعربية والمصرية، فضلاً عن العاملين فى الشركات والهيئات والجهات التنفيذية.

وقد طالب المحافظ بأهمية التعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتعليم العالى والأكاديمية العربية لإنشاء مركز أبحاث متخصص فى مجال الطاقة الشمسية وخاصة مع تنامى مشروعات إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية بعد تحول أسوان إلى قبلة لجذب هذه المشروعات بإعتبارها من أكثر المناطق فى العالم مهيئة لهذا المجال.





لافتاً إلى أن نهاية العام الحالى ستشهد وصول أضخم مشروع فى إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية ببنبان إلى مرحلة متقدمة جداً وهو الذى فتح المجال أمام الشركات العالمية والعربية والمصرية إلى البدء فى إجراءات تنفيذ مشروعات مماثلة بمنطقة فارس بكوم أمبو





وأضاف اللواء أحمد إبراهيم بأن المحافظة حريصة على الإستفادة القصوى من هذه المشروعات فى تشغيل الشباب والتوسع فى برامج التدريب والتعليم فى تخصصات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إحداث تنمية حقيقية فى القرى والمناطق المجاورة لهذه المشروعات بإستثمارها فى تقديم أوجه الدعم لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمية.





ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الهادى عميد كلية الطاقة الأسبق إلى أن مصر إتخذت خطوات جادة وسريعة فى مجال الطاقة المتجددة لزيادة طاقة الشبكة الكهربائية الموحدة لتصل إلى حوالى 46 ميجاوات بعد إن كانت منذ أربعة سنوات لا تتعدى 22 ميجاوات.





مؤكداً على ضرورة الإستفادة من الشراكة بين الإتحاد الأوروبى والجامعات المصرية والعربية لتجهيز معامل جديدة ورفع قدرات الطلاب العملية من خلال تنظيم زيارات إلى المشروعات الواعدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.