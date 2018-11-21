الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE





يصارع فريق بيراميدز على خطف الثلاث نقاط من اجل الاقتراب اكثر من المركز الاول مهرولًا وراء الزمالك الذي يأتي بالمركز الاول برصيد 26 نقطة،وخلفه بيراميدز بـ22 نقطة،بينما يأتي فريق وادي دجلة بالمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.





الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE





في مواجهة جديدة بالدوري المصري يحل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن ضيفا صعبا على فريق وادي دجلة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري 2018-2019، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE





يسعى بيراميدز لتحقيق فوز ثالث على التوالي مع مدربه حسام حسن، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويعول كثيرا بيراميدز على قدرات البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، أون سبورت شاهد مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE





على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعول تاليس المدرب اليوناني كثيرا في خطته على طريقة جديدة باللعب بثلاث مدافعين فقط، على أن يقوم أوتارا وكريم ممدوح ومحمد محمود ودودو الجباس بادوار هجومية مميزة وقوية لارهاق الخصوم.





الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE

وتنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة بث مباشر في الدوري المصري 21-11-2018.





الآن.. شاهد مباراة وادي دجلة وبيراميدز الأأربعاء 21-11-2018 في الدوري المصري | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع) | ON LINE







