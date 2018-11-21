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"القوى العاملة" تكشف آخر موعد لقبول طلبات التدريب الفندقي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:43 م
القوى العاملة تكشف آخر موعد لقبول طلبات التدريب الفندقي
وزير القوى العاملة- أرشيفية
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أ ش أ
 
تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لصقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030. 

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان" إن البرنامج التدريبي الأول سيشمل 150 متدربا مجانا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، وذلك في مقر فندق انتركونتيننتال "سيتي ستارز"، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية. 

وأضاف إنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد على صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط. 
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