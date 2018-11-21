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رئيس نابولي يعد جماهيره بالتعاقد مع اسم كبير

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:57 م
رئيس نابولي يعد جماهيره بالتعاقد مع اسم كبير
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عمر عبدالعزيز
 
وعد رئيس نادي ​نابولي​ الإيطالي، ​أوريليو دي لورينتس​، جماهير النادي بإبرام صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية 2019.

وقال دي لورينتس في تصريحات للراديو الرسمي لنادي نابولي: "في الميركاتو الشتوي المقبل لن نشتري لاعبين، ولكن في شهر يونيو، أي في سوق الانتقالات الصيفية، سوف نقوم بالتعاقد مع اسم كبير".

وتوقعت تقارير صحفية أن يكون اللاعب القادم هو ​فيديريكو كييزا​، نجم فيورنتينا الإيطالي وأحد أبرز النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم الإيطالية والذي يُعتبر هدفاً بالنسبة لعدة أندية.
المزيد عن: نابولي الإيطالي دي لورينتس السيريا آي الدوري الإيطالي
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