رئيس نابولي يعد جماهيره بالتعاقد مع اسم كبير

وعد رئيس نادي ​نابولي​ الإيطالي، ​أوريليو دي لورينتس​، جماهير النادي بإبرام صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية 2019.





وقال دي لورينتس في تصريحات للراديو الرسمي لنادي نابولي: "في الميركاتو الشتوي المقبل لن نشتري لاعبين، ولكن في شهر يونيو، أي في سوق الانتقالات الصيفية، سوف نقوم بالتعاقد مع اسم كبير".



