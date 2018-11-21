رئيس نابولي يعد جماهيره بالتعاقد مع اسم كبير
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:57 معمر عبدالعزيز
وعد رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتس، جماهير النادي بإبرام صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية 2019.
وقال دي لورينتس في تصريحات للراديو الرسمي لنادي نابولي: "في الميركاتو الشتوي المقبل لن نشتري لاعبين، ولكن في شهر يونيو، أي في سوق الانتقالات الصيفية، سوف نقوم بالتعاقد مع اسم كبير".
وتوقعت تقارير صحفية أن يكون اللاعب القادم هو فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا الإيطالي وأحد أبرز النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم الإيطالية والذي يُعتبر هدفاً بالنسبة لعدة أندية.
المزيد عن: نابولي الإيطالي دي لورينتس السيريا آي الدوري الإيطالي