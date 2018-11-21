يراقب جهاز الفراعنة لاعبي الفريقين خاصة وأن قائمة المنتخب في لقاء تونس الأخير كانت تضم محمد محمود من دجلة ، وثنائي بيراميدز محمد حمدي وأحمد أيمن منصور.





يوتيوب Live اتش دي دي | مشاهدة مباراة وادي دجلة وبيراميدز اون لاين | بث مباشر ماتش Pyramids VS Wadi Degla لايف





في مواجهة جديدة بالدوري المصري يحل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن ضيفا صعبا على فريق وادي دجلة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري 2018-2019، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

يوتيوب Live اتش دي دي | مشاهدة مباراة وادي دجلة وبيراميدز اون لاين | بث مباشر ماتش Pyramids VS Wadi Degla لايف





يسعى بيراميدز لتحقيق فوز ثالث على التوالي مع مدربه حسام حسن، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويعول كثيرا بيراميدز على قدرات البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، أون سبورت شاهد مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.





يوتيوب Live اتش دي دي | مشاهدة مباراة وادي دجلة وبيراميدز اون لاين | بث مباشر ماتش Pyramids VS Wadi Degla لايف





على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعول تاليس المدرب اليوناني كثيرا في خطته على طريقة جديدة باللعب بثلاث مدافعين فقط، على أن يقوم أوتارا وكريم ممدوح ومحمد محمود ودودو الجباس بادوار هجومية مميزة وقوية لارهاق الخصوم.





يوتيوب Live اتش دي دي | مشاهدة مباراة وادي دجلة وبيراميدز اون لاين | بث مباشر ماتش Pyramids VS Wadi Degla لايف

وتنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة بث مباشر في الدوري المصري 21-11-2018.





يوتيوب Live اتش دي دي | مشاهدة مباراة وادي دجلة وبيراميدز اون لاين | بث مباشر ماتش Pyramids VS Wadi Degla لايف







