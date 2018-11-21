أردوغان: الاتحاد الأوروبي متعاطف مع الإرهابيين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقال إنها لا تبذل ما يكفي من جهود لاستئصال الجماعات الإرهابية، وذلك قبل يوم من اجتماع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.







وفي اجتماع مع السلطات المحلية، وجه أردوغان انتقادات للدول الأوروبية بسبب حزب العمال الكردستاني المحظور، وحركة فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.







وتصنف أنقرة الحزب والحركة "منظمتين إرهابيتين".







وقال الرئيس التركي، إن قادة المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني يمكنهم التحرك بحرية في المدن الأوروبية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية.







وأضاف أردوغان "نود أن نحذر أصدقاءنا الأوروبيين... هؤلاء الإرهابيون سيصوبون أسلحتهم إليكم يوماً ما".







وأدان الرئيس مجدداً حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، الذي طالب تركيا بالإفراج عن السياسي المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، المحتجز منذ نوفمبر 2016.