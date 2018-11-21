البوابة الإلكترونية تطلق خدمة "بودكاست جامعه دمياط"



وذلك على الهواتف والأجهزة الذكية الخاصة بهم (أيفون – أندرويد) وتوفر الخدمة ملخصًا إسبوعيًا لأهم أخبار الجامعة وقطاعاتها المختلفة (رئيس الجامعة، قطاع شئون الطلاب، قطاع الدراسات العليا،قطاع خدمة المجتمع) بالإضافة للقطاعات الأخرى في شكل تسجيل صوتي تتراوح مدته من 2-4 دقائق.



أطلقت البوابة الإلكترونية خدمة "بودكاست جامعه دمياط"، والتي تتيح إرسال تسجيل صوتي أو مرئي إلى المهتمين بأخبار الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع الخارجي.