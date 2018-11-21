البوابة الإلكترونية تطلق خدمة "بودكاست جامعه دمياط"
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:51 مهند الشيال
أطلقت البوابة الإلكترونية خدمة "بودكاست جامعه دمياط"، والتي تتيح إرسال تسجيل صوتي أو مرئي إلى المهتمين بأخبار الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع الخارجي.
وذلك على الهواتف والأجهزة الذكية الخاصة بهم (أيفون – أندرويد) وتوفر الخدمة ملخصًا إسبوعيًا لأهم أخبار الجامعة وقطاعاتها المختلفة (رئيس الجامعة، قطاع شئون الطلاب، قطاع الدراسات العليا،قطاع خدمة المجتمع) بالإضافة للقطاعات الأخرى في شكل تسجيل صوتي تتراوح مدته من 2-4 دقائق.
وذلك على الهواتف والأجهزة الذكية الخاصة بهم (أيفون – أندرويد) وتوفر الخدمة ملخصًا إسبوعيًا لأهم أخبار الجامعة وقطاعاتها المختلفة (رئيس الجامعة، قطاع شئون الطلاب، قطاع الدراسات العليا،قطاع خدمة المجتمع) بالإضافة للقطاعات الأخرى في شكل تسجيل صوتي تتراوح مدته من 2-4 دقائق.