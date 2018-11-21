الهريفي: لاعبي الهلال يصنعون المدرب.. وتعرضت لموجة تشكيك لهذا السبب

أشاد فهد الهريفي النجم الدولي السعودي ولاعب فريق النصر السعودي السابق، بالمستوى الثابت الذي يتمتع به نادي الهلال في الفترة الحالية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.





وخلال تصريحات لإذاعة "يو إم إف" قائل الهريفي: "يتغير المدربون ومستوى الهلال ثابت، جيسوس لم يمر باختبار حقيقي حتى الآن ونجوم الهلال يصنعون المدرب".





وأضاف: "تعرضت للتشكيك من جماهير النصر، بسبب انتقادي للمدرب جوزيه كارينيو في السابق، ورأيي كان من خبرة عمرها 25 عامًا ومجرد من العاطفة".





وواصل: "للأسف 70 في المائة من الوسط الرياضي يعتمد على العاطفة أكثر من المنطق، ولن أنسى أننا كنا على قلب واحد في معسكر المنتخب السعودي وذلك كان قبل عصر الاحتراف".





وأكمل: "مع احترامي لجميع الفرق، الدوري سيكون بين الهلال والنصر والأهلي، النصر يملك أجانب مميزين والمدرب كان نقطة ضعفه، الهلال صنع الفارق باللاعبين المحليين المميزين".



