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الإدارة المركزية لتطوير العشوائيات: الانتهاء من مشروع روضة السيدة نهاية ديسمبر المقبل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:44 م
الإدارة المركزية لتطوير العشوائيات: الانتهاء من مشروع روضة السيدة نهاية ديسمبر المقبل
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رقية جمال
 
قال المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، إن وجود مظاهر التحضر في المدن الجديدة تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالإنسان وسلوكياته.

وأضاف "عزت"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه تم تأسيس مدينة الأسمرات كمنطقة متكاملة تحتوى على جميع الخدمات ومنشآت ترفيهية منها الملعب والمسرح، مضيفًا: "نفذنا العديد من المشروعات أبرزها الأسمرات وتل العقارب"، منوهًا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات بداية من رصد المستحقين وحتى التنفيذ وتسليم الوحدات.

وتابع، انه من أصعب المشاكل التى تواجههم إقناع المواطنين المقيمين بمناطق خطرة بالانتقال لمناطق آمنة، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع روضة السيدة تل العقارب سابقًا نهاية ديسمبر المقبل.
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