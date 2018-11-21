مباراتي البحرين وكوريا الجنوبية تُجهزان الأخضر لمنافسات أمم آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودسة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المرحل الرابعة والأخيرة، في استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.





ومن المقرر أن تكون المرحلة الرابعة والأخيرة من استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات أُمم آسيا (الإمارات 5 يناير – 1 فبراير) وستشهد خوض الأخضر لوديتين ضد البحرين وكوريا الجنوبية.



