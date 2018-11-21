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مباراتي البحرين وكوريا الجنوبية تُجهزان الأخضر لمنافسات أمم آسيا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:40 م
مباراتي البحرين وكوريا الجنوبية تُجهزان الأخضر لمنافسات أمم آسيا
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية سعودسة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المرحل الرابعة والأخيرة، في استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الرابعة والأخيرة من استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات أُمم آسيا (الإمارات 5 يناير – 1 فبراير) وستشهد خوض الأخضر لوديتين ضد البحرين وكوريا الجنوبية.

وسوف يستضيف الأخضر نظيره البحريني في الدمام يوم 23 ديسمبر، بينما لم يتحدد حتى الآن رسمياً موعد ومكان إقامة ودية السعودية وكوريا الجنوبية .
المزيد عن: نهائيات أمم آسيا 2019 منتخب السعودية بطولأة أمم آسيا 2019
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