عاجل.. الحكم بحبس محمد رمضان ستة أشهر بتهمة سب وقذف محمد عبدالمتعال

أصدرت محكمة جنح قسم الدقي اليوم برئاسة المستشار حسام الدين بدوي في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لسنة ٢٠١٨، حكماً بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنية كتعويض مدني مؤقت، وذلك في قضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBCمصر.

وقد أشار أشرف عبد العزيز المُحامي عن محمد عبد المتعال بأن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وقام فيه بسب محمد عبد المتعال.

وأوضح أشرف عبد العزيز أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306, و307، و308، وهو ما أستجابت له محكمة الجنح اليوم.