طلعت يوسف: المقاصة يسعي للمنافسة بالمربع الذهبي





أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، سعادته بالفوز الغالي على فريق نجوم أف سي بثنائية نظيفة والصعود للمركز الثاني بجدول الدوري مؤقتا، مؤكدا حرص الجهاز الفني علي المنافسة مع الكبار في ظل المباريات المؤجلة للعديد من الاندية المنافسة.





وأوضح طلعت يوسف، أن المقاصة أدي مباراة جيد أمام فريق النجوم القوي العنيد، الذي نظم صفوف في المباراة خاصة في الشوط الاول بسبب اعتماده على التكتل الدفاعي القوى.





وأعرب طلعت عن رضاه على الأداء والنتيجة في ظل ظروف اللقاء وغياب ثلاثة من العناصر الاساسية ومواجهة فريق نتائجه الأخيرة جيدة.





وأشار المدير الفني للمقاصة، بأنه هدفه مع اللاعبين الاستمرار في تحقيق الانتصارات للحفاظ على تواجد الفريق خلال المرحلة المقبلة في المربع الذهبي واللعب مع الكبار.





وكشف طلعت يوسف أن باولن فوافي عاد للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من مدغشقر بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وأنه سينتظم في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة انبي الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ 16 للدوري.



