ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-11-2018 في سوق العبور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:23 م
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-11-2018 في سوق العبور
أرشيفية
طباعة
أحمد فشير
 
سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم الأربعاء 21-11-2018، استقرارًا ملحوظًا لغالبية الأصناف، في ظل توافر المعروض وتباين الطلب.

وتراوح سعر الطماطم من جنيهين إلى 4 جنيها، بينما استمرت أسعار البطاطس عند نفس معدلاتها متراوحة ما بين 6 إلى 8 جنيهات طبقًا للأسعار الرسمية لسوق البعور، والكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بينما الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وسلجت الملوخية سعر 3 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، والقلقاس بين جنيهين و4.5 جنيه.
المزيد عن: سوق العبور أسعار الفاكهة أسعار الخضروات أخبار مصر أخبار الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 4:40:06 PM