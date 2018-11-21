أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-11-2018 في سوق العبور

سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم الأربعاء 21-11-2018، استقرارًا ملحوظًا لغالبية الأصناف، في ظل توافر المعروض وتباين الطلب.





وتراوح سعر الطماطم من جنيهين إلى 4 جنيها، بينما استمرت أسعار البطاطس عند نفس معدلاتها متراوحة ما بين 6 إلى 8 جنيهات طبقًا للأسعار الرسمية لسوق البعور، والكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.





ويتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بينما الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.





وسلجت الملوخية سعر 3 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، والقلقاس بين جنيهين و4.5 جنيه.