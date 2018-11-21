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صدى- السعودية| "صحة المدينة" تبادر بتحمل تكاليف علاج قائد المدرسة المطعون من قبل طالب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:27 م
صدى- السعودية| صحة المدينة تبادر بتحمل تكاليف علاج قائد المدرسة المطعون من قبل طالب
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الفجر السعودي
 

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قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة تحمل تكاليف علاج قائد ثانوية هشام بن العاص سلطان بن معلا المطيري، الذي تعرض الاثنين الماضي للطعن من قبل طالب بالمدرسة.

 

جاء ذلك بعد أن أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي توجيهاً بأن تتحمل الشؤون الصحية فاتورة علاج المطيري، التي تصل حسب مصادر إلى 17 ألف ريال، مشيرة إلى أن صحة المدينة المنورة اتصلت بالمستشفى طالبة إحالة فاتورة العلاج إليها لسدادها.

 

وكان المطيري قد خضع الاثنين الماضي لعملية جراحية عاجلة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من المدرسة، تمكن خلالها الأطباء من انتزاع السكين من أحد كتفيه.

 

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اتصل بالمطيري هاتفياً للاطمئنان على صحته، وأكد خلال اتصاله اهتمامه ومتابعته للقضية، فيما تتولى النيابة العامة بالمدينة المنورة التحقيق في القضية.

 

المصدر:- صحيفة صدى

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