فرج عامر: مفاوضات سموحة مع الصفقات الجديدة "سرية"

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود أي مفاوضات مع أي لاعب الفترة الحالية لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.









وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "دائما مفاوضات سموحة تكون سرية مع الصفقات الجديد، حتى لا نتعرض لمزادات في الصفقات".









وتابع: "سموحة سيتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ولن نفرط في نجوم الفريق نهائيا قبل نهاية الموسم".



