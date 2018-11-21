حسن حسني يكشف سبب قبوله جائزة "القاهرة السينمائي"

كشف الفنان حسن حسني، سبب قبوله جائزة فاتن حمامة التقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته ال40، مؤكدا أن "القاهرة السينمائي" مهرجان عريق ولا يمكن رفض دعوته، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بهذا التكريم.

وأضاف "حسني"خلال ندوته ضمن فعاليات المهرجان، أنه رفض عروض تكريم من بعض المهرجانات الأخرى، لأنها ليست جديرة بالاحترام، قائلاً: "لكن فيه مهرجانات كدة على الماشي، كل سنة وانت طيب"، وأضاف مازحاً: "البيت أريح".