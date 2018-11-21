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إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:23 م
إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة السينمائي (صور)
نجلاء بدر
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أحمد رمضان متولي
 

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، بلوك أنيق وبإطلالة ساحرة خلال تواجدها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

 

وارتدت نجلاء فستان أبيض اللون أظهرها بشكل جذاب للغاية من تصميم أحمد فايز، أما الميك أب فهو لبلال نجيب، والشعر من خلال كريم عاشور.

 

وتقرأ نجلاء بدر هذه الفترة عدة سيناريوهات من للموافقة على إحداها للمشاركة في موسم رمضان 2019.

إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)
إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)
إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)
إطلالة مميزة لنجلاء بدر على السجادة الحمراء في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)
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