إطلالة ساحرة لنسرين طافش في "القاهرة السينمائي" (صور)

ظهرت النجمة السورية نسرين طافش، بلوك أنيق وبإطلالة ساحرة خلال تواجدها، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت نسرين فستان أبيض أسود اللون مطرز بفصوص الشوارفسكي والذي أظهرها بشكل جذاب للغاية، وهو من تصميم المصممة السورية هويدة البريدي من مجموعتها الجديدة "سحر الشام"، وقد قام بتنسيقها الأستايلست مايا حداد.

ودخلت نسرين طافش منذ أسابيع قليلة، تصوير أحدث أعمالها السينمائية "نادي الرجال السري" مع الفنان كريم عبد العزيز، والذي تلعب خلاله دور البطولة في أول عمل سينمائي لها في مصر.