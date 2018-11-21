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محمد يوسف يشكر مسئولي الوصل على حفاوة الاستقبال

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:18 م
محمد يوسف يشكر مسئولي الوصل على حفاوة الاستقبال
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علي نبوي
 
أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة خلال الاجتماع الفني على شكره وتقديره لمسئولي الوصل الاماراتي على حفاوة الاستقبال وحسن المعاملة منذ وصول البعثة.


واضاف يوسف أن البعثة منذ اليوم الأول تشعر أنها في بلدها الثانية موضحا أن الرياضة لها هدف سامي لتقريب الشعوب وتقوية العلاقات متمنيا أن تخرج مباراة الأهلي والوصل بصورة تليق بالفريقين والشعبين المصري والاماراتي.


ويواجه الأهلي الوصل الإماراتي غدا الخميس في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

المزيد عن: محمد يوسف الوصل الإماراتي الوصل الاهلي الأهلي
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