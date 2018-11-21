ضبط 1500 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر داخل مصنع بالعاشر من رمضان

تمكن أطباء مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومكتب مفتشي الأغذية بالعاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، من ضبط 1550 كيلو جرام، لحوم مفرومة مجهولة المصدربما يعادل طن ونصف، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتصنيع اللحوم بمدينة العاشر من رمضان.



جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال حملة تفتيشية على المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارًا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية، وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.