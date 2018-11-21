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إخلاء سبيل أب لاعتدائه على مدرس رفض خروج نجلته من المدرسة بالمعصرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:17 م
إخلاء سبيل أب لاعتدائه على مدرس رفض خروج نجلته من المدرسة بالمعصرة
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عمرو محمد
 

قررت نيابة حلوان إخلاء سبيل "أب" اعتدى بالضرب على مدرس لرفضه خروج نجلته قبل نهاية اليوم الدراسي، بمنطقة المعصرة، بعد تصالحهما.

 

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مدير مدرسة بمنطقة وادي حوف، مفاده اعتداء ولي أمر على أحد المدرسين داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ووالدة إحدى الطالبات بالمدرسة بسبب رفض الأول خروج نجلتها قبل انتهاء اليوم الدراسي، فقامت بالاتصال بزوجها وحضر للاعتداء على المدرس، وقام بضربه.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "محمود يسري" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وامرت النيابة بإخلاء سبيل الأب بعد تصالحمها.

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