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احتفالًا بزيارة محمد بن سلمان.. نجوم السعودية في حفل غنائي فني ضخم على نيل القاهرة غدًا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:14 م
احتفالًا بزيارة محمد بن سلمان.. نجوم السعودية في حفل غنائي فني ضخم على نيل القاهرة غدًا
السيسي ومحمد بن سلمان
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الفجر الفني
 

ينظم عددًا من شباب السعودية حفلًا فنيًا بالقاهرة، غدًا الخميس، احتفالًا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لجمهورية مصر العربية، وبرعاية مكتب وصالون المستشار.

 

 الحفل يقام على متن يخت "فالانتين" بجوار كوبري عباس بالمنيل، ويُحييه الفنانين السعوديين: "محمد المس روحي، علي منقري، يعقوب عبدالله، ابو راوي الفقيهي"، بمشاركة الفنان المصري مودي الفخرني.

 

وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي في إطار جولته الخارجية التي تشمل الإمارات، والبحرين، ومصر، قبل التوجه إلي الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.

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