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جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على الموقف الجديد بشربين تمهيدًا لإفتتاحه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:11 م
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على الموقف الجديد بشربين تمهيدًا لإفتتاحه
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سالي رضوان
 
خلال عودته من تقديم واجب العزاء لأسرة شهيد قرية أبو بصل مركز بلقاس قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بجولة مفاجئه لمدينة شربين زار خلالها موقف السيارات الجديد الذي تم الإنتهاء من إنشائه تمهيدا للبدء.


في تشغيله واستمع إلى شرح من أشرف بكر رئيس مركز ومدينة شربين حول ما تم من إنشاءات بالموقف الجديد وأعطى محافظ الدقهلية توجيهات بسرعة والانتهاء من باقي الأعمال حتي يتم تشغيل الموقف الذي يخدم المواطنين في تنقالاتهم من شربين إلى باقي مراكز ومدن المحافظة.
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على الموقف الجديد بشربين تمهيدًا لإفتتاحه
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على الموقف الجديد بشربين تمهيدًا لإفتتاحه
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على الموقف الجديد بشربين تمهيدًا لإفتتاحه
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