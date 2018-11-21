كارتيرون: الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية لتحقيق الفوز على الوصل

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للقريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يحترم فريق الوصل الاماراتي ويعلم أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب لدور ال16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب والتي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية غير مرضية للأهلي لان التعادل بهدفين لكل فريق يصب في مصلحة الوصل.









وأضاف كارتيرون: الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية في تحقيق الفوز في مباراة الغد خاصة أن الفريق قدم مستوى جيد في لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة 80 دقيقة لكن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل ورغم سيطرة الأهلي على هذا الوقت الكبير من المباراة لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثاني وفي آخر 10دقائق سكنت شباك الاهلي هدفين فسعي للتعادل وهو ما جعل البعض يظن أننا لم نخض المباراة بكل قوة وهذا غير حقيقي.



