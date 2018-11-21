القبض على عاطلين لسرقتهما شقة سكنية في بولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عاطلين لسرقتهما شقة سكنية في بولاق.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من المدعو" محمد حسام يوسف حلمي" سن 40 فني قطع غيار سيارات ومقيم 122 شارع الصحافة ـ دائرة القسم باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب "، مبلغ مالي 1000 جنية من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من: "شعبان نصر شعبان علي" سن 28 عاطل ومقيم 3 حارة فرحات من شارع الخصوصي ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا أخرهم 4996 لسنة 2017م بولاق " سرقة بالإكراه " والمراقب على ذمة ذات القضية مراقبة شرطية تنتهي في 1612019م، "حسن رجب سيد علي" سن 20 عاطل ومقيم عطفة علي من شارع الخصوصي ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 5291 لسنة 2016م بولاق " سلاح ناري ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولي عليه وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب ".

وتم بإرشادهما ضبط جهاز الكمبيوتر " لاب توب " المستولى عليه لدى عميلهما " سيء النية " المدعو " محمد وحيد موسي حسين" سن 25 صاحب محل كائن 167 شارع شنن ـ دائرة القسم ومقيم بشتيل ـ إمبابة جيزة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.