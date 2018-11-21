"عاشور" يفتتح فعاليات الدورة الثانية لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى (صور)‎

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، أعمال الدورة الثانية بمعهد المحاماة في القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وأوضح "عاشور" خلال كلمته أن النقابة تنظم معهد المحاماة لإعداد المحامين الجدد الملتحقين بالمهنة بالشكل الذي يليق بدورها، مضيفا: "التأهيل ليس مجرد تأهيل من خلال مواد علمية، إنما كيفية أداء مسئوليات المحاماة والتي كان مضمونها في قسم المحاماة، والمتمثل في أدائها رسالتها بالأمانة والشرف والاستقلال".

وأكد نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة وليست مجرد مهنة أو وظيفة، ومجازا نقول إننا ننظم مهنة المحاماة، لكن حكما فالمحاماة رسالة عظيمة دورها لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفردية للأشخاص، وإنما الدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، كالحرية والحق والعدل ومقاومة الظلم والاستبداد.

وتابع: "هذه الرسالة تلزمك أن تكون أهلا لها، فالدفاع رسالة ربانية فالله قال عن نفسه إنه يدافع عن الذين أمنوا، وهذا ما يؤكد على قدسية رسالة الدفاع عن حقوق الأفراد والمجتمع".

وشدد "عاشور" على أن المحاماة يجب أن تمارس بالأمانة الشرف مع الموكلين والخصوم، وكذلك احترام الجميع في المعاملات، مردفا: "تلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، لكي نؤدى مهام رسالتنا الجسيمة".

وقال "عاشور" إن الجيل الجديد من المحامين يتحمل مسئولية أكبر من الأجيال التي سبقته، نظرا لأن دستور 2014 تضمن فصلا للمحاماة لأول مرة، وتضمنت أحدى مواده أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وتمارس بالاستقلال.

واستطرد: "يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان قد تتعرض له ولو كان بصريا، وممنوع تماما ارتداء أي زي ملتصق أو شفاف أو قصير"، مشددا أنه لن يثبت حضور أي شخص خلال الجلسات المقبلة للمعهد حال عدم الالتزام بالزي اللائق .

ووجه رسالة لحضور قائلا: "القانون والدستور والمحامون يرون أنهم ليسوا أقل من القضاة أو وكلاء النيابة فمن يرى منكم أنه أقل فليغادر المحاماة من الآن"، مؤكدا: "الالتزام بالمظهر خط أحمر غير قابل للفصال".

وعن الجوهر، صرح نقيب المحامين: "جانب قانوني من خلال الاطلاع والقراءة في كافة فروع القانون، والدراسة من خلال الدراسات العليا إن أمكن، وحضور الجلسات بالمحاكم لتعلم من أساتذتكم وزملائكم، وكذلك من خلال المشاورات القانونية بين المحامين في غرفهم".

وأكمل: "المحامي المتميز عليه أن يزيد ثقافته العامة أيضا، من خلال القراءة في التاريخ والجغرافيا والسياسية والطب وكافة فروع ومجالات المعرفة".

وفي ذات السياق، أعلن: "التعديل الجديد لقانون المحاماة يتضمن أكاديمية المحاماة التي سيكون الالتحاق بها واجتيازها شرطا للقيد بجداول النقابة بدءً من عام 2022"، متابعا: "معهد المحاماة خلال الدورة الحالية يتضمن تعليم على القاء المرافعة، وكتابة سيناريو مذكرة الدفاع، وضبط اللغة العربية، واستخدام الحراك الجسدي في التعبير وغيرها من الأمور نظرا لفائدتها في تأدية رسالتكم".

من جهته، أوضح حسين الجمال عضو المجلس ومقرر لجنة معهد، أن فاعليات المعهد ستعقد يوم السبت لنقابات شمال وجنوب القاهرة، وحلوان والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية.