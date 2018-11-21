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ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج "إمباير ستيت"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:04 م
ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج إمباير ستيت
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

أضاءت النجمة الصغيرة ميلي بوبي براون أضواء أعلى بناية في نيويورك، برج "إمباير ستيت" احتفالا باليوم العالمي للطفل.

 

ونظم الحفل منظمة اليونيسيف، التي تمت إضاءة البرج بألوانها الزرقاء الفاتحة، احتفالات باليوم العالمي للطفل الذي يحل في كل عام في اليوم العشرون من شهر نوفمبر.

 

ويستمر البرج مضاء احتفالا بهذه المناسبة حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل الاحتفال بعيد الشكر الذي سيقوم البرج بتغيير إضاءته احتفالا به.

ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج "إمباير ستيت"
ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج "إمباير ستيت"
ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج "إمباير ستيت"
ميلي بوبي براون تحتفل باليوم العالمي للطفل من برج "إمباير ستيت"
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