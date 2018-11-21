تفاصيل اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم (صور)

برئاسة الدكتور أشرف عبا لحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم عقد الجلسة رقم (134) لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضورأعضاء المجلس الموقر، اليوم الأربعاء.



وصرح القائم بأعمال رئيس الجامعة، بأن المجلس ناقش إقامة ندوات توعية وتعريف بدور مركز حضارة وتراث الفيوم على مستوى كليات الجامعة، وأيضًا إقامة الأسبوع البيئي لكلية السياحة والفنادق خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2018، وكذلك عقد ندوات عن النواحي الصحية والدينية والنظافة والسياحة بالمدن الجامعية ودور الأيتام.



وأشار إلى أنه تمت مناقشة تنفيذ زيارة ميدانية إلى أحد المعالم السياحية بالفيوم لعدد (10) من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، وأيضًا مقترح تنظيم قافلة لذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى قرى مدينة الفيوم، كما تم النظرفي تنظيم كلية الآداب أسبوع التوعية من مخاطر الإدمان والذي يتضمن ندوات وعرض مسرحي ومارثون داخل الحرم الجامعي وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التعاون بين وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وصندوق مكافة وعلاج الإدمان.



كما تمت مناقشة قيام كلية الزراعة بعمل قوافل توعية زراعية في المجالات المختلفة "البساتين- المحاصيل- الإنتاج الحيواني ـ إنتاج الدواجن ـ الصناعات الغذائية-الألبان ـ الأراضي والهندسة الزراعية - الاقتصاد- وقاية النبات بقريتي ترسا ونقالية".



وأكد أنه تمت إحاطة المجلس باختيار الدكتور هشام الديب وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن مجموعة من 25 فنان من الفنانين التشكيليين على مستوى العالم وذلك لتجهيز وإعداد منتدى الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ وذلك في الفترة من 2010/2018 إلى 31 أكتوبر 2018، وتم إحاطة المجلس بإعداد بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية وصندوق علاج الادمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة لعلاج الادمان.